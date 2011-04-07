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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Черноморец
Урал - Черноморец: обзор матча 07 апреля 2011
Урал
07.04.2011, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
44'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Черноморец
Замена
А. Дмитриев
️️️️
О. Шатов
Замена
Р. Балов
️️️️
А. Абрамов
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Ложкин
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Ставпец
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Кацалапов
16'
Желтая карточка
Е. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
19
Александр Дмитриев
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
4-4-1-1
16
Мусин
34
Кацалапов
58
Ойеволе
75
Ложкин
7
Данцев
27
Шатов
58
Рашевский
14
Семакин
11
Петрович
16
Ставпец
91
Заболотный
3-2-4-1
1
Чихрадзе
55
Тараканов
23
Калешин
2
Засеев
22
Ершов
15
Калешин
88
Ксанаев
9
Горбушин
34
Ушенин
29
Абрамов
13
Дорожкин
11
Петрович
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Петрович
16
Ставпец
20
Чухлей
20
Чухлей
16
Ставпец
27
Шатов
19
Дмитриев
19
Дмитриев
27
Шатов
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
29
Абрамов
25
Балов
25
Балов
29
Абрамов
Остались в запасе
Урал
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
Главный тренер
Дмитрий Огай
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
Остались в запасе
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Урал - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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