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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Черноморец
Луч - Черноморец: обзор матча 07 апреля 2012
Луч
07.04.2012, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, группа B, 41 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
49'
Р. Славнов
80'
Д. Дедечко
88'
В. Земченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Черноморец
ГОЛ! 2:1!
В. Земченков
Замена
В. Земченков
️️️️
В. Аксютенко
ГОЛ! 2:0!
Д. Дедечко
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Р. Славнов
Замена
Р. Монарев
️️️️
В. Окорочков
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Максим Деменко
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
7
Артур Миносян
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
3-5-2
70
Котляров
2
Кренделев
2
Засеев
3
Удалый
18
Федоров
18
Газинский
34
Ушенин
11
Карлос
4
Славнов
12
Стрелков
77
Беэ
3-2-4-1
1
Чихрадзе
2
Колесников
75
Ложкин
5
Шпедт
22
Ершов
15
Калешин
15
Окорочков
25
Деменко
20
Суродин
20
Кобенко
20
Аксютенко
4
Славнов
69
Дедечко
69
Дедечко
4
Славнов
15
Окорочков
31
Монарев
31
Монарев
15
Окорочков
20
Аксютенко
23
Земченков
23
Земченков
20
Аксютенко
Остались в запасе
Луч
Черноморец
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Луч - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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