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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Балтика
Черноморец - Балтика: обзор матча 15 сентября 2011
Черноморец
15.09.2011, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
40'
Е. Калешин (П)
32'
Д. Стоцкий
90'
А. Гонежуков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Балтика
Замена
Р. Балов
️️️️
А. Сидяев
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гонежуков
Замена
А. Абрамов
️️️️
Р. Суродин
Замена
Д. Горбушин
️️️️
М. Ксанаев
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
М. Плопа
Замена
М. Рафальскис
️️️️
Ю. Роденков
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Сысуев
+1
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Калешин
Замена
Р. Суродин
️️️️
А. Олейник
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Е. Кузнецов
20'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
А. Куканос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Черноморец
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
Балтика
33
Артем Кляшторный
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
4-4-2
1
Чихрадзе
15
Калешин
3
Сидяев
23
Калешин
22
Ершов
23
Земченков
88
Ксанаев
34
Ушенин
15
Окорочков
27
Олейник
20
Аксютенко
3-2-3-2
1
Колинько
77
Куканос
55
Крючков
3
Плопа
89
Стоцкий
85
Попов
17
Зюзинс
35
Романович
44
Козлов
93
Роденков
8
Сысуев
Суродин
29
Абрамов
29
Абрамов
Суродин
88
Ксанаев
9
Горбушин
9
Горбушин
88
Ксанаев
3
Сидяев
25
Балов
25
Балов
3
Сидяев
27
Олейник
20
Суродин
20
Суродин
27
Олейник
77
Куканос
22
Кузнецов
22
Кузнецов
77
Куканос
93
Роденков
18
Рафальскис
18
Рафальскис
93
Роденков
44
Козлов
17
Завалий
17
Завалий
44
Козлов
8
Сысуев
20
Гонежуков
20
Гонежуков
8
Сысуев
Остались в запасе
Черноморец
Балтика
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Игорь Черний
33
Артем Кляшторный
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
33
Артем Кляшторный
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Черноморец - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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