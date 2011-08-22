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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - СКА-Хабаровск
Черноморец - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 августа 2011
Черноморец
22.08.2011, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
72'
Ж. Каратляшев
84'
В. Земченков
45+2'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:1!
В. Земченков
Желтая карточка
М. Ксанаев
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Луценко
Замена
В. Аксютенко
️️️️
Ж. Каратляшев
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 1:1!
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Замена
Р. Суродин
️️️️
Р. Балов
Желтая карточка
Д. Балан
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Желтая карточка
Е. Калешин
+1
Желтая карточка
В. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Черноморец
20
Руслан Суродин
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Александр Нечаев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
2-5-2-1
1
Чихрадзе
15
Калешин
23
Калешин
87
Гогберашвили
88
Ксанаев
25
Балов
34
Ушенин
15
Окорочков
23
Земченков
29
Абрамов
10
Каратляшев
3-2-3-1-1
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
7
Бырлов
30
Трусевич
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
25
Балов
20
Суродин
20
Суродин
25
Балов
10
Каратляшев
20
Аксютенко
20
Аксютенко
10
Каратляшев
87
Гогберашвили
27
Олейник
27
Олейник
87
Гогберашвили
48
Луценко
22
Яркин
22
Яркин
48
Луценко
13
Семенов
18
Нечаев
18
Нечаев
13
Семенов
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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