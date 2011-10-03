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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - КАМАЗ
Черноморец - КАМАЗ: обзор матча 03 октября 2011
Черноморец
03.10.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
56'
В. Земченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - КАМАЗ
Замена
С. Путилин
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Земченков
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Желтая карточка
М. Ксанаев
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
И. Ганиев
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
Р. Суродин
ГОЛ! 1:0!
В. Земченков
Замена
С. Сердюков
️️️️
М. Пименов
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Р. Балов
Вторая желтая
А. Кобялко
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
А. Сидяев
️️️️
А. Колесников
Желтая карточка
А. Ложкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
Главный тренер
Игорь Черний
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Сергей Будылин
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
4-5-1
1
Чихрадзе
15
Калешин
2
Колесников
23
Калешин
22
Ершов
23
Земченков
34
Ушенин
25
Балов
20
Суродин
15
Окорочков
88
Ксанаев
4-5-1
98
Абакумов
88
Ганиев
75
Ложкин
13
Хисамов
3
Будылин
13
Шляпкин
30
Друзин
33
Кренделев
23
Бреев
14
Пименов
22
Кобялко
23
Земченков
29
Абрамов
29
Абрамов
23
Земченков
20
Суродин
10
Каратляшев
10
Каратляшев
20
Суродин
2
Колесников
3
Сидяев
3
Сидяев
2
Колесников
25
Балов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
25
Балов
30
Друзин
8
Малеев
8
Малеев
30
Друзин
23
Бреев
33
Путилин
33
Путилин
23
Бреев
33
Кренделев
11
Сагиров
11
Сагиров
33
Кренделев
14
Пименов
29
Сердюков
29
Сердюков
14
Пименов
Остались в запасе
Черноморец
КАМАЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Черноморец - КАМАЗ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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