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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Черноморец
Балтика - Черноморец: обзор матча 15 мая 2012
Балтика
15.05.2012, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, группа B, 47 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
21'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Черноморец
Желтая карточка
А. Гонежуков
+2
Замена
А. Шубладзе
️️️️
И. Завалий
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Деменко
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Зюзинс
Желтая карточка
Д. Сысуев
Замена
И. Завалий
️️️️
Ю. Роденков
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Миносян
Замена
А. Гонежуков
️️️️
А. Сальников
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
В. Окорочков
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
18'
Желтая карточка
Е. Шпедт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
25
Максим Деменко
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
4-2-4
1
Колинько
89
Стоцкий
3
Плопа
81
Зимулька
27
Лебедев
17
Зюзинс
8
Чиркин
47
Сальников
45
Вотинов
93
Роденков
8
Сысуев
3-2-4-1
79
Плотников
3
Сидяев
75
Ложкин
5
Шпедт
22
Ершов
15
Калешин
15
Окорочков
25
Деменко
20
Суродин
7
Миносян
31
Монарев
Завалий
88
Шубладзе
88
Шубладзе
Завалий
93
Роденков
17
Завалий
17
Завалий
93
Роденков
17
Зюзинс
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Зюзинс
47
Сальников
20
Гонежуков
20
Гонежуков
47
Сальников
25
Деменко
10
Григорян
10
Григорян
25
Деменко
7
Миносян
29
Абрамов
29
Абрамов
7
Миносян
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
96
Никита Васильев
ПП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
1
Александр Чихрадзе
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
1
Александр Чихрадзе
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Балтика - Черноморец
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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