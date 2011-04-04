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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Черноморец
Оренбург - Черноморец: обзор матча 04 апреля 2011
Оренбург
04.04.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
9'
В. Кулешов
25'
М. Шогенов (П)
90+1'
В. Бурмаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Черноморец
Замена
Н. Иванов
️️️️
В. Аксютенко
+1
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Бурмаков
Замена
А. Абрамов
️️️️
Р. Балов
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
В. Карпухин
️️️️
М. Савенас
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Олейник
️️️️
А. Малых
Замена
М. Канаев
️️️️
В. Кулешов
Замена
В. Бурмаков
️️️️
М. Ксанаев
Замена
И. Калешин
️️️️
А. Отюцкий
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Шогенов
Желтая карточка
А. Отюцкий
15'
Желтая карточка
Е. Тараканов
ГОЛ! 1:0!
В. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
3-3-3-1
33
Пащенко
10
Парняков
7
Кулешов
15
Андреев
13
Грошев
11
Скворцов
12
Малых
77
Савенас
8
Шогенов
3
Ахмедов
20
Аксютенко
4-5-1
1
Чихрадзе
4
Отюцкий
55
Тараканов
2
Засеев
15
Калешин
9
Горбушин
88
Ксанаев
34
Ушенин
25
Балов
7
Миносян
13
Дорожкин
77
Савенас
9
Карпухин
9
Карпухин
77
Савенас
20
Аксютенко
6
Иванов
6
Иванов
20
Аксютенко
7
Кулешов
17
Канаев
17
Канаев
7
Кулешов
12
Малых
27
Олейник
27
Олейник
12
Малых
13
Дорожкин
15
Есиков
15
Есиков
13
Дорожкин
88
Ксанаев
99
Бурмаков
99
Бурмаков
88
Ксанаев
25
Балов
29
Абрамов
29
Абрамов
25
Балов
4
Отюцкий
23
Калешин
23
Калешин
4
Отюцкий
Остались в запасе
Оренбург
Черноморец
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Оренбург - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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