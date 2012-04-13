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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Химки
Черноморец - Химки: обзор матча 13 апреля 2012
Черноморец
13.04.2012, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 42 тур
1 : 0
Завершен
Химки
45+1'
Е. Калешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Химки
Желтая карточка
Н. Васильев
+2
Красная карточка
А. Каракин
Пенальти не реализован!
М. Деменко
Желтая карточка
А. Плотников
Замена
Н. Васильев
️️️️
Е. Шпедт
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Кобенко
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Рыжов
Вторая желтая
А. Воронкин
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Окорочков
Желтая карточка
А. Воронкин
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Едигарян
ГОЛ! 1:0!
Е. Калешин
+1
Желтая карточка
С. Ефимов
Желтая карточка
А. Ложкин
Замена
А. Ложкин
️️️️
А. Колесников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
20
Руслан Суродин
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
3-2-4-1
79
Плотников
5
Шпедт
2
Колесников
24
Мирошниченко
15
Калешин
22
Ершов
20
Кобенко
20
Суродин
25
Деменко
15
Окорочков
20
Аксютенко
3-2-5
25
Нигматуллин
6
Шумейко
16
Мицейка
12
Ефимов
15
Каракин
55
Скобляков
8
Дебле
3
Воронкин
63
Рыжов
87
Едигарян
22
Кузнецов
15
Окорочков
29
Абрамов
29
Абрамов
15
Окорочков
5
Шпедт
96
Васильев
96
Васильев
5
Шпедт
2
Колесников
75
Ложкин
75
Ложкин
2
Колесников
20
Кобенко
23
Земченков
23
Земченков
20
Кобенко
63
Рыжов
77
Романенко
77
Романенко
63
Рыжов
87
Едигарян
9
Воскобойников
9
Воскобойников
87
Едигарян
Остались в запасе
Черноморец
Химки
10
Артур Григорян
ЦФ
1
Александр Чихрадзе
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черний
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
10
Артур Григорян
ЦФ
1
Александр Чихрадзе
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Остались в запасе
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Черноморец - Химки
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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