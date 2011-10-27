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    Александр Чихрадзе - статистика

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Львович
    Фамилия Чихрадзе
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 августа 1975 (47 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 37 -36 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.05.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.04.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    20.04.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 Химки (Химки)
    07.04.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.04.2012 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    26.03.2012 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.11.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    71'
    24.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    51'
    03.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    15.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    27.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    90'
    24.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    17.06.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.06.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    24.05.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    15.05.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.05.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.05.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Химки (Химки)
    25.04.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.04.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
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