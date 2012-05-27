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Александр Чихрадзе
Статистика
Александр Чихрадзе - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1975 (51), Нальчик
#1 | Вратарь
187 см | 82 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
37
-36
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Черноморец
3 : 0
27.05.2012
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
Балтика
1 : 0
15.05.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Черноморец
0 : 0
26.04.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Черноморец
1 : 0
13.04.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Луч
2 : 1
07.04.2012
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Черноморец
1 : 0
01.04.2012
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Оренбург
2 : 0
26.03.2012
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Черноморец
1 : 1
24.10.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо Вл
0 : 2
17.10.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Черноморец
0 : 1
06.10.2011
Мордовия
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Черноморец
1 : 0
03.10.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
2 : 2
28.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Черноморец
0 : 0
12.09.2011
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Химки
2 : 1
01.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Черноморец
2 : 1
22.08.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Черноморец
0 : 2
19.08.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Черноморец
1 : 0
12.08.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Черноморец
2 : 0
09.08.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Черноморец
2 : 1
24.06.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 1
17.06.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
14.06.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Черноморец
0 : 0
07.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
КАМАЗ
3 : 1
24.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Черноморец
3 : 0
15.05.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
07.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо
0 : 1
04.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Черноморец
1 : 1
28.04.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Черноморец
1 : 0
25.04.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Урал
1 : 0
07.04.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
04.04.2011
Черноморец
1' - 90'
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