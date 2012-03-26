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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Черноморец
Оренбург - Черноморец: обзор матча 26 марта 2012
Оренбург
26.03.2012, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, группа B, 39 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
53'
М. Шогенов (П)
68'
К. Ахмедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Черноморец
Замена
Н. Иванников
️️️️
В. Парняков
+1
Замена
Г. Смуров
️️️️
А. Миносян
Замена
Э. Кале
️️️️
В. Булыга
Вторая желтая
Н. Васильев
Замена
А. Григорян
️️️️
Е. Шпедт
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
А. Малых
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
Р. Монарев
️️️️
В. Аксютенко
ГОЛ! 2:0!
К. Ахмедов
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
В. Кулешов
Желтая карточка
А. Миносян
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Шогенов
Желтая карточка
И. Ганиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Максим Деменко
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Николай Иванников
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
4-5-1
16
Мусин
2
Полуяхтов
10
Парняков
7
Кулешов
88
Ганиев
10
Секретов
3
Ахмедов
4
Кленкин
8
Низовцев
10
Булыга
8
Шогенов
3-2-4-1
1
Чихрадзе
75
Ложкин
24
Мирошниченко
5
Шпедт
3
Сидяев
15
Калешин
96
Васильев
7
Миносян
25
Деменко
20
Кобенко
20
Аксютенко
10
Секретов
12
Малых
12
Малых
10
Секретов
10
Парняков
7
Иванников
7
Иванников
10
Парняков
10
Булыга
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
10
Булыга
7
Кулешов
4
Вукобратович
4
Вукобратович
7
Кулешов
7
Миносян
23
Смуров
23
Смуров
7
Миносян
5
Шпедт
10
Григорян
10
Григорян
5
Шпедт
20
Аксютенко
31
Монарев
31
Монарев
20
Аксютенко
20
Кобенко
29
Абрамов
29
Абрамов
20
Кобенко
Остались в запасе
Оренбург
Черноморец
16
Антон Лабутин
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
20
Руслан Суродин
ЦП
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
16
Антон Лабутин
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
Остались в запасе
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
20
Руслан Суродин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Оренбург - Черноморец
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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