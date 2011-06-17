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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Черноморец
Енисей - Черноморец: обзор матча 17 июня 2011
Енисей
17.06.2011, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
68'
Д. Горбушин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Черноморец
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Желтая карточка
Р. Балов
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Замена
В. Окорочков
️️️️
А. Абрамов
Замена
Р. Балов
️️️️
Р. Суродин
ГОЛ! 0:1!
Д. Горбушин
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Р. Ситдиков
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Гончаров
Желтая карточка
Э. Гаурачс
Желтая карточка
А. Ковалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Марат Ксанаев
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
Черноморец
25
Рустам Балов
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
22
Ковалев
81
Зимулька
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
21
Коробкин
11
Гончаров
11
Базанов
9
Гаурачс
3-5-1
1
Чихрадзе
22
Ершов
2
Засеев
15
Калешин
88
Ксанаев
9
Горбушин
20
Суродин
34
Ушенин
29
Абрамов
13
Дорожкин
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
11
Гончаров
2
Сурнев
2
Сурнев
11
Гончаров
13
Дорожкин
15
Есиков
15
Есиков
13
Дорожкин
20
Суродин
25
Балов
25
Балов
20
Суродин
29
Абрамов
15
Окорочков
15
Окорочков
29
Абрамов
Остались в запасе
Енисей
Черноморец
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Енисей - Черноморец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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