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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Черноморец
Факел - Черноморец: обзор матча 29 августа 2011
Факел
29.08.2011, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
89'
Д. Клопков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Черноморец
Замена
С. Хабаров
️️️️
А. Житников
ГОЛ! 1:0!
Д. Клопков
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
С. Гаврилов
Желтая карточка
А. Ушенин
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Акопянц
Замена
В. Аксютенко
️️️️
Ж. Каратляшев
Замена
Р. Балов
️️️️
Р. Суродин
Замена
С. Гаврилов
️️️️
Е. Гаврюк
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Гогберашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
55
Владимир Шишелов
ЦФ
30
Олег Герасименко
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Факел
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Черноморец
25
Рустам Балов
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
4-3-3
25
Долха
33
Гапон
15
Житников
5
Эдиев
43
Логашов
36
Акопянц
78
Кантонистов
44
Клопков
30
Герасименко
55
Шишелов
10
Гаврюк
3-5-1-1
1
Чихрадзе
3
Сидяев
23
Калешин
2
Колесников
15
Окорочков
29
Абрамов
20
Суродин
34
Ушенин
23
Земченков
87
Гогберашвили
10
Каратляшев
Гаврилов
31
Ибрагимов
31
Ибрагимов
Гаврилов
10
Гаврюк
99
Гаврилов
99
Гаврилов
10
Гаврюк
15
Житников
20
Хабаров
20
Хабаров
15
Житников
36
Акопянц
11
Аброскин
11
Аброскин
36
Акопянц
20
Суродин
25
Балов
25
Балов
20
Суродин
87
Гогберашвили
27
Олейник
27
Олейник
87
Гогберашвили
10
Каратляшев
20
Аксютенко
20
Аксютенко
10
Каратляшев
Остались в запасе
Факел
Черноморец
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Факел - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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- : -
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1 : 0
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Факел
0 : 0
27.10.2026
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Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
Факел
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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