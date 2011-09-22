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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Оренбург
КАМАЗ - Оренбург: обзор матча 22 сентября 2011
КАМАЗ
22.09.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
67'
С. Сердюков
8'
В. Парняков
16'
В. Парняков
65'
З. Кнежевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Оренбург
+2
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Парняков
+1
Замена
К. Низовцев
️️️️
Э. Кале
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
А. Кобялко
Замена
А. Малеев
️️️️
И. Ахметзянов
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
З. Кнежевич
Замена
М. Сагиров
️️️️
М. Пименов
ГОЛ! 1:3!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Ахметзянов
ГОЛ! 0:3!
З. Кнежевич
Замена
А. Друзин
️️️️
А. Кренделев
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Шляпкин
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Желтая карточка
З. Кнежевич
Желтая карточка
М. Канаев
16'
ГОЛ! 0:2!
В. Парняков
Пас отдал
Э. Кале
Желтая карточка
Р. Хисамов
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Парняков
Желтая карточка
С. Сердюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
(К)
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ПЗ
14
Игорь Коронов
ЛП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
8
Марат Шогенов
АП
10
Владимир Парняков
ПП
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Сергей Пестряков
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
4-5-1
1
Вавилин
3
Будылин
13
Хисамов
75
Ложкин
33
Путилин
14
Коронов
14
Пименов
33
Кренделев
77
Ахметзянов
13
Шляпкин
29
Сердюков
4-1-3-1-1
16
Мусин
2
Полуяхтов
15
Андреев
3
Зайцев
13
Грошев
17
Канаев
10
Парняков
5
Кнежевич
10
Булыга
8
Шогенов
7
Элтон Кале
77
Ахметзянов
8
Малеев
8
Малеев
77
Ахметзянов
14
Пименов
11
Сагиров
11
Сагиров
14
Пименов
33
Кренделев
30
Друзин
30
Друзин
33
Кренделев
13
Шляпкин
22
Кобялко
22
Кобялко
13
Шляпкин
10
Булыга
7
Кулешов
7
Кулешов
10
Булыга
10
Парняков
4
Кленкин
4
Кленкин
10
Парняков
7
Элтон Кале
8
Низовцев
8
Низовцев
7
Элтон Кале
5
Кнежевич
4
Вукобратович
4
Вукобратович
5
Кнежевич
Остались в запасе
КАМАЗ
Оренбург
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча КАМАЗ - Оренбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Дуденков Александр (Петрозаводск)
Шикерханов Феликс (Дербент)
Резервный судья:
Михаил Шабанов(
Инспектор:
Валерий Шавейко (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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