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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 27 мая 2012
СКА-Хабаровск
27.05.2012, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, группа B, 49 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
2'
А. Семенов
10'
А. Киселев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Желтая карточка
Д. Абакумов
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Антонюк
Замена
В. Андроник
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Васильев
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Радченко
️️️️
Э. Коффи
Замена
А. Малеев
️️️️
С. Бреев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Кобялко
Замена
С. Путилин
️️️️
С. Сердюков
Замена
И. Кальчук
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
М. Трусевич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Киселев
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
32
Эуген Коффи
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
99
Валерий Андроник
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
48
Амир Кашиев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-1-4-1
1
Солосин
10
Никифоров
13
Семенов
13
Семенов
3
Соловей
8
Кочубей
35
Романович
27
Мурнин
30
Трусевич
32
Коффи
3-5-2
98
Абакумов
27
Лебамба
5
Пискунов
16
Шоркин
14
Коронов
77
Ахметзянов
30
Друзин
16
Антонюк
23
Бреев
22
Кобялко
29
Сердюков
10
Никифоров
99
Андроник
99
Андроник
10
Никифоров
18
Киселев
6
Кальчук
6
Кальчук
18
Киселев
8
Кочубей
8
Васильев
8
Васильев
8
Кочубей
32
Коффи
27
Радченко
27
Радченко
32
Коффи
23
Бреев
8
Малеев
8
Малеев
23
Бреев
29
Сердюков
33
Путилин
33
Путилин
29
Сердюков
16
Антонюк
11
Сагиров
11
Сагиров
16
Антонюк
22
Кобялко
9
Лукьянов
9
Лукьянов
22
Кобялко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Александр Григорян
48
Амир Кашиев
ЦП
46
Егор Лунев
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
2
Владимир Друковский
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
48
Амир Кашиев
ЦП
46
Егор Лунев
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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