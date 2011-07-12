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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Мордовия
КАМАЗ - Мордовия: обзор матча 12 июля 2011
КАМАЗ
12.07.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
70'
И. Коронов (П)
47'
А. Мулдаров
71'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Мордовия
Замена
А. Дутов
️️️️
К. Панченко
Замена
С. Пестряков
️️️️
С. Сердюков
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Кренделев
️️️️
С. Будылин
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коронов
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 0:1!
А. Мулдаров
Желтая карточка
М. Рогов
Желтая карточка
С. Лебамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
КАМАЗ
8
Сергей Пестряков
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
Мордовия
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
3
Будылин
44
Рыков
13
Хисамов
27
Лебамба
11
Мустафин
13
Шляпкин
30
Друзин
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
4-3-2
24
Зайцев
4
Степанец
22
Будников
3
Мулдаров
87
Симчевич
31
Рогов
30
Асеведо
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
29
Сердюков
8
Пестряков
8
Пестряков
29
Сердюков
3
Будылин
33
Кренделев
33
Кренделев
3
Будылин
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
8
Панченко
66
Дутов
66
Дутов
8
Панченко
Остались в запасе
КАМАЗ
Мордовия
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча КАМАЗ - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лобанов
(Иркутск)
Стадион:
КАМАЗ
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