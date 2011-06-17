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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 17 июня 2011
КАМАЗ
17.06.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
И. Завалий
Замена
А. Шляпкин
️️️️
С. Бреев
Замена
С. Терехов
️️️️
С. Резников
Замена
М. Сагиров
️️️️
М. Гараев
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Мустафин
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
В. Крючков
Желтая карточка
В. Крючков
Желтая карточка
Р. Мустафин
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Друзин
Замена
В. Алундерис
️️️️
А. Романович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
24
Марат Гараев
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
КАМАЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Балтика
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
4-5-1
1
Вавилин
3
Будылин
44
Рыков
13
Хисамов
27
Лебамба
24
Гараев
11
Мустафин
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
3-5-2
1
Колинько
77
Куканос
55
Крючков
85
Попов
6
Резников
22
Кузнецов
78
Кантонистов
35
Романович
4
Майкич
20
Гонежуков
17
Завалий
24
Гараев
11
Сагиров
11
Сагиров
24
Гараев
11
Мустафин
33
Кренделев
33
Кренделев
11
Мустафин
23
Бреев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
23
Бреев
30
Друзин
29
Сердюков
29
Сердюков
30
Друзин
17
Завалий
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
17
Завалий
55
Крючков
5
Крыштафович
5
Крыштафович
55
Крючков
6
Резников
32
Терехов
32
Терехов
6
Резников
35
Романович
14
Алундерис
14
Алундерис
35
Романович
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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