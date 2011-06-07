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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - КАМАЗ
Химки - КАМАЗ: обзор матча 07 июня 2011
Химки
07.06.2011, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 3
Завершен
КАМАЗ
44'
Р. Мустафин
48'
И. Коронов
64'
Р. Хисамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - КАМАЗ
+2
Замена
И. Ганиев
️️️️
И. Коронов
Пенальти не реализован!
С. Мирошниченко
Желтая карточка
А. Шляпкин
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
М. Гараев
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Кренделев
️️️️
С. Бреев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
Д. Вавилин
ГОЛ! 0:3!
Р. Хисамов
Замена
К. Кролевец
️️️️
Г. Наваловский
ГОЛ! 0:2!
И. Коронов
ГОЛ! 0:1!
Р. Мустафин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
1
Сергей Козко
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Кирилл Кролевец
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
8
Сергей Пестряков
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-2-1-1-2
21
Березовский
5
Шпедт
6
Шумейко
24
Мирошниченко
16
Мицейка
43
Логашов
23
Земченков
77
Романенко
20
Говоров
9
Мамтов
4-5-1
1
Вавилин
27
Лебамба
44
Рыков
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
24
Гараев
30
Друзин
23
Бреев
11
Мустафин
22
Кобялко
88
Наваловский
8
Кролевец
8
Кролевец
88
Наваловский
77
Романенко
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
77
Романенко
14
Коронов
88
Ганиев
88
Ганиев
14
Коронов
23
Бреев
33
Кренделев
33
Кренделев
23
Бреев
24
Гараев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
24
Гараев
22
Кобялко
29
Сердюков
29
Сердюков
22
Кобялко
Остались в запасе
Химки
КАМАЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
1
Сергей Козко
ВР
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
20
Эдик Саджая
ЦЗ
1
Сергей Козко
ВР
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Остались в запасе
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Химки - КАМАЗ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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