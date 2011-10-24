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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - КАМАЗ
Торпедо - КАМАЗ: обзор матча 24 октября 2011
Торпедо
24.10.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
68'
Н. Саталкин
83'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Намашко
+3
Замена
А. Намашко
️️️️
В. Бондаренко
+2
Желтая карточка
А. Малеев
Замена
А. Шляпкин
️️️️
О. Кожанов
Замена
А. Друзин
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Малеев
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Васильев
️️️️
Э. Зураев
ГОЛ! 2:0!
В. Хозин
Замена
М. Мищенко
️️️️
А. Рылов
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Пименов
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
16'
Желтая карточка
М. Пименов
Желтая карточка
В. Стеклов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Сергей Будылин
ЛЗ
22
Манас Жутанов
ЦЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
6
Александр Намашко
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
30
Алексей Друзин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
6
Малыгин
26
Чернышов
2
Хозин
7
Зураев
81
Бондаренко
7
Белоусов
20
Стеклов
10
Рылов
87
Саталкин
13
Дорожкин
3-5-2
98
Абакумов
88
Ганиев
22
Жутанов
3
Будылин
14
Коронов
23
Бреев
77
Ахметзянов
33
Кренделев
14
Пименов
20
Кожанов
29
Сердюков
10
Рылов
29
Мищенко
29
Мищенко
10
Рылов
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
7
Зураев
8
Васильев
8
Васильев
7
Зураев
81
Бондаренко
6
Намашко
6
Намашко
81
Бондаренко
23
Бреев
8
Малеев
8
Малеев
23
Бреев
14
Коронов
30
Друзин
30
Друзин
14
Коронов
20
Кожанов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Кожанов
14
Пименов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Пименов
Остались в запасе
Торпедо
КАМАЗ
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Торпедо - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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