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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Урал
КАМАЗ - Урал: обзор матча 25 сентября 2011
КАМАЗ
25.09.2011, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Урал
73'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Урал
Желтая карточка
И. Кот
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Б. Петрович
Замена
А. Данцев
️️️️
О. Шатов
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Лебамба
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Шляпкин
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Кренделев
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Желтая карточка
Н. Сафрониди
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Друзин
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Е. Ятченко
Желтая карточка
А. Бочков
Замена
А. Заболотный
️️️️
Э. Манучарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
14
Михаил Пименов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-5-1
98
Абакумов
3
Будылин
75
Ложкин
13
Хисамов
27
Лебамба
23
Бреев
13
Шляпкин
30
Друзин
77
Ахметзянов
33
Кренделев
22
Кобялко
3-3-3-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
25
Ревякин
97
Ятченко
25
Бочков
34
Кацалапов
27
Шатов
11
Петрович
19
Дмитриев
10
Манучарян
33
Кренделев
8
Малеев
8
Малеев
33
Кренделев
13
Шляпкин
11
Сагиров
11
Сагиров
13
Шляпкин
27
Лебамба
14
Пименов
14
Пименов
27
Лебамба
30
Друзин
29
Сердюков
29
Сердюков
30
Друзин
27
Шатов
7
Данцев
7
Данцев
27
Шатов
97
Ятченко
70
Сафрониди
70
Сафрониди
97
Ятченко
11
Петрович
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Петрович
10
Манучарян
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Манучарян
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча КАМАЗ - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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