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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - КАМАЗ
Оренбург - КАМАЗ: обзор матча 13 апреля 2012
Оренбург
13.04.2012, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 42 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
43'
А. Секретов
76'
В. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - КАМАЗ
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Булыга
Замена
М. Сагиров
️️️️
С. Бреев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Коронов
Замена
Э. Кале
️️️️
В. Кулешов
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Антонюк
ГОЛ! 2:0!
В. Кулешов
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
А. Кашиев
Замена
В. Парняков
️️️️
О. Кожанов
ГОЛ! 1:0!
А. Секретов
Желтая карточка
К. Ахмедов
Замена
А. Кашиев
️️️️
А. Малеев
Вторая желтая
А. Друзин
13'
Желтая карточка
А. Друзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
48
Амир Кашиев
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
4-5-1
16
Мусин
88
Ганиев
15
Андреев
7
Кулешов
2
Полуяхтов
10
Секретов
8
Шогенов
3
Ахмедов
33
Кренделев
10
Булыга
20
Кожанов
4-4-1-1
98
Абакумов
27
Лебамба
13
Хисамов
66
Жестоков
3
Будылин
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
16
Антонюк
8
Малеев
22
Кобялко
20
Кожанов
10
Парняков
10
Парняков
20
Кожанов
10
Секретов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
10
Секретов
10
Булыга
4
Кленкин
4
Кленкин
10
Булыга
7
Кулешов
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
7
Кулешов
8
Малеев
48
Кашиев
48
Кашиев
8
Малеев
23
Бреев
11
Сагиров
11
Сагиров
23
Бреев
14
Коронов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
14
Коронов
16
Антонюк
29
Сердюков
29
Сердюков
16
Антонюк
Остались в запасе
Оренбург
КАМАЗ
16
Антон Лабутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
16
Антон Лабутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Оренбург - КАМАЗ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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