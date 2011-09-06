Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - КАМАЗ
Мордовия - КАМАЗ: обзор матча 06 сентября 2011
Мордовия
06.09.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
77'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - КАМАЗ
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
К. Панченко
Замена
М. Пименов
️️️️
О. Кожанов
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Кобялко
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Кренделев
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
А. Друзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
4-1-3-2
16
Агапов
87
Симчевич
3
Мулдаров
19
Осипов
4
Степанец
11
Пазин
31
Рогов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-4-2
98
Абакумов
3
Будылин
13
Хисамов
75
Ложкин
88
Ганиев
33
Кренделев
23
Бреев
30
Друзин
13
Шляпкин
22
Кобялко
20
Кожанов
8
Панченко
17
Танделов
17
Танделов
8
Панченко
11
Пазин
30
Асеведо
30
Асеведо
11
Пазин
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
20
Кожанов
14
Пименов
14
Пименов
20
Кожанов
22
Кобялко
29
Сердюков
29
Сердюков
22
Кобялко
Остались в запасе
Мордовия
КАМАЗ
1
Денис Шебанов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Мордовия - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
КАМАЗ
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+