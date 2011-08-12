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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 12 августа 2011
СКА-Хабаровск
12.08.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
46'
Е. Луценко
60'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Замена
С. Пестряков
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Сагиров
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Ложкин
️️️️
А. Друзин
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Д. Кудинов
Желтая карточка
С. Будылин
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
А. Яркин
️️️️
В. Никифоров
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Бырлов
ГОЛ! 1:1!
А. Кобялко
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
15
Максим Живновицкий
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
КАМАЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Сергей Пестряков
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Козорез
26
Балан
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
13
Семенов
7
Бырлов
18
Нечаев
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
4-4-2
1
Вавилин
27
Лебамба
44
Рыков
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
13
Шляпкин
33
Кренделев
30
Друзин
29
Сердюков
22
Кобялко
7
Бырлов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
7
Бырлов
10
Никифоров
22
Яркин
22
Яркин
10
Никифоров
13
Семенов
30
Трусевич
30
Трусевич
13
Семенов
13
Шляпкин
8
Пестряков
8
Пестряков
13
Шляпкин
30
Друзин
75
Ложкин
75
Ложкин
30
Друзин
14
Коронов
11
Сагиров
11
Сагиров
14
Коронов
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Сергеев
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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