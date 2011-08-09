Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - КАМАЗ
Луч - КАМАЗ: обзор матча 09 августа 2011
Луч
09.08.2011, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
79'
О. Кожанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - КАМАЗ
Замена
К. Оганян
️️️️
И. Стрелков
ГОЛ! 0:1!
О. Кожанов
Замена
С. Резников
️️️️
А. Кусов
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Друзин
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Алхазов
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
М. Сагиров
Замена
Г. Базаев
️️️️
Р. Славнов
18'
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Мустафин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
20
Алан Кусов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
11
Рифат Мустафин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
29
Карэн Оганян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Манас Жутанов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-1
19
Степанов
14
Альмирон
5
Кристич
3
Удалый
2
Кренделев
25
Семочко
20
Кусов
6
Свежов
4
Славнов
12
Стрелков
4-5-1
1
Вавилин
27
Лебамба
44
Рыков
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
11
Мустафин
30
Друзин
23
Бреев
11
Сагиров
22
Кобялко
20
Кусов
6
Резников
6
Резников
20
Кусов
4
Славнов
18
Базаев
18
Базаев
4
Славнов
12
Стрелков
29
Оганян
29
Оганян
12
Стрелков
6
Свежов
13
Алхазов
13
Алхазов
6
Свежов
11
Мустафин
33
Кренделев
33
Кренделев
11
Мустафин
11
Сагиров
13
Шляпкин
13
Шляпкин
11
Сагиров
22
Кобялко
29
Сердюков
29
Сердюков
22
Кобялко
30
Друзин
20
Кожанов
20
Кожанов
30
Друзин
Остались в запасе
Луч
КАМАЗ
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
22
Манас Жутанов
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
22
Манас Жутанов
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - КАМАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
КАМАЗ
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+