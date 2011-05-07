Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 07 мая 2011
КАМАЗ
07.05.2011, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
53'
А. Гудукин
40'
Э. Низамутдинов
62'
К. Скрыльников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Шинник
+1
Замена
А. Саркисов
️️️️
В. Корытько
Замена
И. Лукьянов
️️️️
С. Путилин
Замена
А. Сухов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Нежелев
️️️️
К. Скрыльников
Замена
М. Поворов
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 1:2!
К. Скрыльников
Красная карточка
В. Катынсус
ГОЛ! 1:1!
А. Гудукин
Красная карточка
С. Будылин
Замена
М. Сагиров
️️️️
С. Сердюков
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Друзин
Замена
С. Будылин
️️️️
И. Ганиев
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Сергей Пестряков
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
88
Ганиев
44
Рыков
33
Путилин
4
Гудукин
11
Мустафин
77
Ахметзянов
30
Друзин
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
4-4-2
32
Ребров
13
Белецкий
21
Катынсус
4
Гуженда
33
Гапон
10
Корытько
28
Григорян
36
Скрыльников
20
Войдель
81
Низамутдинов
30
Дудченко
88
Ганиев
3
Будылин
3
Будылин
88
Ганиев
29
Сердюков
11
Сагиров
11
Сагиров
29
Сердюков
30
Друзин
23
Бреев
23
Бреев
30
Друзин
33
Путилин
9
Лукьянов
9
Лукьянов
33
Путилин
36
Скрыльников
7
Нежелев
7
Нежелев
36
Скрыльников
28
Григорян
2
Поворов
2
Поворов
28
Григорян
81
Низамутдинов
33
Сухов
33
Сухов
81
Низамутдинов
10
Корытько
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Корытько
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Шинник
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+