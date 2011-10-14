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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Факел
КАМАЗ - Факел: обзор матча 14 октября 2011
КАМАЗ
14.10.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 1
Завершен
Факел
12'
С. Будылин (П)
61'
А. Ложкин
79'
С. Сердюков
55'
Л. Кантонистов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Факел
Замена
О. Герасименко
️️️️
А. Аброскин
Замена
О. Кожанов
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 3:1!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Коронов
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Малеев
Замена
Е. Гапон
️️️️
А. Кудряшов
Замена
А. Друзин
️️️️
М. Сагиров
Замена
В. Шишелов
️️️️
А. Житников
ГОЛ! 2:1!
А. Ложкин
Желтая карточка
А. Аброскин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кантонистов
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Желтая карточка
А. Ложкин
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
А. Михалев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Будылин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
30
Олег Герасименко
ЦФ
4-4-1-1
98
Абакумов
88
Ганиев
13
Хисамов
75
Ложкин
3
Будылин
11
Сагиров
77
Ахметзянов
23
Бреев
14
Коронов
8
Малеев
29
Сердюков
3-2-4-1
25
Долха
3
Кудряшов
5
Эдиев
19
Михалев
43
Логашов
15
Житников
20
Хабаров
78
Кантонистов
44
Клопков
36
Акопянц
11
Аброскин
8
Малеев
33
Кренделев
33
Кренделев
8
Малеев
11
Сагиров
30
Друзин
30
Друзин
11
Сагиров
23
Бреев
14
Пименов
14
Пименов
23
Бреев
14
Коронов
20
Кожанов
20
Кожанов
14
Коронов
15
Житников
55
Шишелов
55
Шишелов
15
Житников
11
Аброскин
30
Герасименко
30
Герасименко
11
Аброскин
3
Кудряшов
33
Гапон
33
Гапон
3
Кудряшов
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
8
Владимир Еремеев
ЛП
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
8
Владимир Еремеев
ЛП
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча КАМАЗ - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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