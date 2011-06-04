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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - КАМАЗ
Факел - КАМАЗ: обзор матча 04 июня 2011
Факел
04.06.2011, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
61'
О. Герасименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - КАМАЗ
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Козлов
+2
Замена
И. Логуа
️️️️
О. Герасименко
Желтая карточка
М. Зиновьев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Р. Мустафин
Желтая карточка
Д. Шестаков
ГОЛ! 1:0!
О. Герасименко
Желтая карточка
С. Путилин
Замена
С. Сердюков
️️️️
М. Гараев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
24
Марат Гараев
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
7
Ираклий Логуа
ПЗ
11
Александр Аброскин
ЦФ
КАМАЗ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-4-1-2
31
Дьяченко
19
Михалев
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
8
Еремеев
20
Хабаров
44
Клопков
58
Егоров
21
Шестаков
32
Козлов
30
Герасименко
4-5-1
98
Абакумов
33
Путилин
44
Рыков
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
11
Мустафин
30
Друзин
23
Бреев
11
Сагиров
24
Гараев
30
Герасименко
7
Логуа
7
Логуа
30
Герасименко
32
Козлов
11
Аброскин
11
Аброскин
32
Козлов
24
Гараев
29
Сердюков
29
Сердюков
24
Гараев
11
Мустафин
9
Лукьянов
9
Лукьянов
11
Мустафин
Остались в запасе
Факел
КАМАЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Факел - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Центральный
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