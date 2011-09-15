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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 15 сентября 2011
Шинник
15.09.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 2
Завершен
КАМАЗ
37'
А. Саркисов
42'
В. Корытько (П)
57'
Э. Низамутдинов
8'
А. Шляпкин
66'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - КАМАЗ
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Нежелев
Замена
П. Гуженда
️️️️
В. Корытько
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
М. Бурченко
️️️️
М. Белецкий
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Шляпкин
ГОЛ! 3:2!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Коронов
Замена
Р. Войдель
️️️️
А. Сухов
Желтая карточка
А. Краснокутский
Замена
С. Путилин
️️️️
С. Лебамба
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 3:1!
Э. Низамутдинов
Пас отдал
А. Нежелев
Желтая карточка
С. Лебамба
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Корытько
ГОЛ! 1:1!
А. Саркисов
Пас отдал
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 0:1!
А. Шляпкин
Пас отдал
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Петр Гуженда
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Максим Бурченко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
33
Леманж
21
Катынсус
13
Белецкий
33
Сухов
66
Мичков
10
Корытько
81
Низамутдинов
11
Саркисов
4-5-1
1
Вавилин
27
Лебамба
75
Ложкин
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
77
Ахметзянов
13
Шляпкин
23
Бреев
33
Кренделев
29
Сердюков
10
Корытько
4
Гуженда
4
Гуженда
10
Корытько
33
Сухов
20
Войдель
20
Войдель
33
Сухов
13
Белецкий
8
Бурченко
8
Бурченко
13
Белецкий
7
Нежелев
4
Елисеев
4
Елисеев
7
Нежелев
27
Лебамба
33
Путилин
33
Путилин
27
Лебамба
13
Шляпкин
14
Пименов
14
Пименов
13
Шляпкин
23
Бреев
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Бреев
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
26
Антон Архипов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
8
Артемий Малеев
АП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
26
Антон Архипов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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