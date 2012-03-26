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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 26 марта 2012
КАМАЗ
26.03.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 39 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
14'
Д. Стоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Сысуев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
С. Лебамба
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Ю. Роденков
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Сальников
Замена
М. Шоркин
️️️️
Р. Хисамов
Желтая карточка
А. Сальников
Замена
А. Зюзинс
️️️️
И. Лапин
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
А. Антонюк
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
Ю. Лебедев
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
48
Амир Кашиев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
3
Будылин
66
Жестоков
13
Хисамов
27
Лебамба
23
Бреев
30
Друзин
13
Шляпкин
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
3-2-2-3
1
Колинько
27
Лебедев
21
Лапин
81
Зимулька
89
Стоцкий
85
Попов
8
Чиркин
20
Войдель
93
Роденков
47
Сальников
8
Сысуев
13
Хисамов
16
Шоркин
16
Шоркин
13
Хисамов
13
Шляпкин
11
Сагиров
11
Сагиров
13
Шляпкин
14
Коронов
16
Антонюк
16
Антонюк
14
Коронов
27
Лебамба
9
Лукьянов
9
Лукьянов
27
Лебамба
8
Сысуев
3
Плопа
3
Плопа
8
Сысуев
21
Лапин
17
Зюзинс
17
Зюзинс
21
Лапин
93
Роденков
20
Гонежуков
20
Гонежуков
93
Роденков
47
Сальников
45
Вотинов
45
Вотинов
47
Сальников
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
46
Егор Лунев
ВР
48
Амир Кашиев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
17
Иван Завалий
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
46
Егор Лунев
ВР
48
Амир Кашиев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
Остались в запасе
17
Иван Завалий
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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