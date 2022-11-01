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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 01 ноября 2022
КАМАЗ
01.11.2022, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Енисей
45+1'
З. Тарасенко
58'
А. Сикоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Енисей
90'
+1
Вторая желтая
В. Кичин
88'
Желтая карточка
А. Канаплин
Замена
А. Мохаммад
️️️️
С. Серченков
75'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Н. Кирсанов
75'
63'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
Замена
И. Голятов
️️️️
З. Тарасенко
63'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
А. Сикоев
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Сикоев
58'
53'
Желтая карточка
Н. Раздорских
ГОЛ! 1:0!
З. Тарасенко
45'
+1
30'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
26
Динар Шайхутдинов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
КАМАЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Енисей
4
Сергей Шестаков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-4-2-1
1
Смирнов
17
Пальцев
26
Шайхутдинов
71
Денисов
42
Кириллов
7
Аюкин
7
Маляров
8
Тарасенко
10
Кирсанов
8
Серченков
70
Сикоев
4-1-4-1
22
Ребров
13
Марков
2
Кичин
2
Хозин
47
Савицкий
10
Гыстаров
70
Арустамян
77
Самойлов
20
Столбов
21
Раздорских
10
Умаев
8
Серченков
96
Мохаммад
96
Мохаммад
8
Серченков
70
Сикоев
8
Шамкин
8
Шамкин
70
Сикоев
10
Кирсанов
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Кирсанов
8
Тарасенко
17
Голятов
17
Голятов
8
Тарасенко
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
9
Евгений Песиков
ЛВ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых
Станислав Попков
Резервный судья:
Павел Лысенко
Делегат:
Игорь Крапивко
Инспектор:
Александр Костин
Стадион:
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