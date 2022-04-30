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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 30 апреля 2022
Енисей
30.04.2022, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - КАМАЗ
87'
Желтая карточка
Д. Лопатин
Желтая карточка
А. Саная
86'
Желтая карточка
М. Бевеев
83'
Желтая карточка
И. Молтенинов
79'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Зотов
76'
Замена
А. Саная
️️️️
Е. Иванов
76'
Желтая карточка
Н. Раздорских
74'
74'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
73'
Замена
М. Казимир
️️️️
О. Калугин
69'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
Р. Янушковский
68'
Желтая карточка
О. Калугин
63'
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кириллов
Вторая желтая
Х. Феррейра
61'
Замена
Н. Марков
️️️️
П. Шакуро
55'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Окладников
54'
Желтая карточка
Х. Феррейра
37'
Желтая карточка
В. Кичин
30'
11'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
КАМАЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Опарин
2
Кичин
90
Шакуро
33
Феррейра
22
Бевеев
64
Ланин
21
Зотов
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
3-4-2-1
71
Мамин
91
Куликов
17
Пальцев
96
Смирнов
13
Замалиев
27
Калугин
42
Кириллов
7
Аюкин
37
Воронин
19
Бадртдинов
10
Янушковский
90
Шакуро
13
Марков
13
Марков
90
Шакуро
21
Зотов
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Зотов
8
Иванов
32
Саная
32
Саная
8
Иванов
75
Окладников
84
Молтенинов
84
Молтенинов
75
Окладников
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
42
Кириллов
6
Свежов
6
Свежов
42
Кириллов
27
Калугин
74
Казимир
74
Казимир
27
Калугин
10
Янушковский
17
Лопатин
17
Лопатин
10
Янушковский
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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