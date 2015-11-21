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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 21 ноября 2015
Енисей
21.11.2015, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
28'
Э. Низамутдинов (П)
78'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - КАМАЗ
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Исаев
90'
82'
Замена
А. Газданов
️️️️
Г. Рухаиа
Желтая карточка
А. Мануковский
79'
ГОЛ! 2:0!
Х. Эдуардо Лескано
78'
75'
Желтая карточка
К. Суслов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Э. Низамутдинов
74'
71'
Замена
А. Гошоков
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
Е. Чернов
66'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Е. Иванов
53'
46'
Замена
А. Килин
️️️️
И. Ганиев
46'
Замена
Е. Шляков
️️️️
О. Поляков
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Галыш
46'
Желтая карточка
И. Гультяев
41'
28'
Желтая карточка
О. Поляков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Низамутдинов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-2-2-1-1
88
Шелия
23
Чернов
35
Гультяев
23
Васильев
22
Шабаев
15
Фатуллаев
10
Исаев
8
Иванов
10
Алиев
88
Галыш
81
Низамутдинов
3-2-4-1
1
Павлов
22
Сахневич
91
Суслов
36
Грачев
27
Лебамба
88
Ганиев
4
Рухаиа
90
Поляков
99
Акбашев
2
Хубаев
14
Барсов
10
Исаев
13
Юсифов
13
Юсифов
10
Исаев
88
Галыш
9
Лешонок
9
Лешонок
88
Галыш
8
Иванов
8
Мануковский
8
Мануковский
8
Иванов
81
Низамутдинов
23
Лескано
23
Лескано
81
Низамутдинов
4
Рухаиа
17
Газданов
17
Газданов
4
Рухаиа
90
Поляков
55
Шляков
55
Шляков
90
Поляков
88
Ганиев
18
Килин
18
Килин
88
Ганиев
14
Барсов
19
Гошоков
19
Гошоков
14
Барсов
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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