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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 08 мая 2012
КАМАЗ
08.05.2012, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 46 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
54'
И. Коронов
73'
М. Жестоков
18'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Енисей
Замена
С. Сердюков
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
В. Лешонок
Замена
С. Шарин
️️️️
В. Коробкин
Замена
М. Шоркин
️️️️
А. Садыков
ГОЛ! 2:1!
М. Жестоков
Замена
А. Антонюк
️️️️
И. Лукьянов
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
А. Ковалев
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Малеев
Замена
И. Шевченко
️️️️
С. Лужков
ГОЛ! 1:1!
И. Коронов
Замена
В. Лешонок
️️️️
Б. Киракосян
Желтая карточка
Б. Киракосян
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Чадов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
14
Игорь Коронов
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
2
Владимир Федорив
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
16
Александр Антонюк
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Сергей Шарин
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-4-1-1
98
Абакумов
6
Садыков
13
Хисамов
66
Жестоков
27
Лебамба
77
Ахметзянов
13
Шляпкин
30
Друзин
14
Коронов
8
Малеев
9
Лукьянов
3-3-2-2
1
Ильин
22
Ковалев
5
Пятикопов
4
Никитин
23
Киракосян
15
Фатуллаев
2
Федорив
19
Лужков
21
Коробкин
11
Базанов
15
Чадов
6
Садыков
16
Шоркин
16
Шоркин
6
Садыков
9
Лукьянов
16
Антонюк
16
Антонюк
9
Лукьянов
8
Малеев
22
Кобялко
22
Кобялко
8
Малеев
14
Коронов
29
Сердюков
29
Сердюков
14
Коронов
21
Коробкин
8
Шарин
8
Шарин
21
Коробкин
22
Ковалев
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
22
Ковалев
23
Киракосян
9
Лешонок
9
Лешонок
23
Киракосян
19
Лужков
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Лужков
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
46
Егор Лунев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Главный тренер
Владимир Клонцак
25
Александр Кожевников
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
46
Егор Лунев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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