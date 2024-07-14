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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 14 июля 2024
Енисей
14.07.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
62'
Я. Цесь
72'
А. Ломакин
90+1'
П. Горелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Надольский
90'
+8
Замена
А. Надольский
️️️️
В. Луташев
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
П. Горелов
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Ломакин
88'
Замена
В. Луташев
️️️️
Т. Шипунов
86'
Желтая карточка
А. Ломакин
78'
75'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Р. Аюкин
ГОЛ! 2:0!
А. Ломакин
72'
69'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Караев
ГОЛ! 1:0!
Я. Цесь
62'
20'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Р. Мануйлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
4-2-3-1
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
12
Ширяев
77
Самойлов
90
Ломакин
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
4-2-1-2-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
33
Фартуна
11
Абдуллаев
10
Караев
90
Ломакин
83
Лайкин
83
Лайкин
90
Ломакин
Луташев
18
Надольский
18
Надольский
Луташев
20
Шипунов
36
Луташев
36
Луташев
20
Шипунов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
27
Мануйлов
11
Стародуб
11
Стародуб
27
Мануйлов
10
Караев
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Караев
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
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