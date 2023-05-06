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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 06 мая 2023
Енисей
06.05.2023, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
27'
А. Окладников
69'
А. Окладников
81'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Канаплин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Н. Толстопятов
89'
Желтая карточка
А. Мохаммад
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Гаглоев
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Н. Раздорских
78'
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Окладников
78'
70'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
В. Бабаев
70'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
В. Свежов
70'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Арустамян
70'
Замена
А. Абрамов
️️️️
И. Бадртдинов
ГОЛ! 2:0!
А. Окладников
69'
58'
Желтая карточка
А. Гаглоев
Замена
А. Канаплин
️️️️
Е. Иванов
45'
+1
Пенальти не реализован!
А. Окладников
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
33
Феррейра
5
Стежко
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
2-5-3
71
Мамин
93
Герасимов
65
Толстопятов
96
Мохаммад
56
Рейхмен
70
Арустамян
6
Свежов
97
Таликин
11
Бабаев
19
Бадртдинов
11
Гаглоев
75
Окладников
23
Ушатов
23
Ушатов
75
Окладников
21
Раздорских
20
Ивакин
20
Ивакин
21
Раздорских
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
70
Арустамян
9
Гираев
9
Гираев
70
Арустамян
19
Бадртдинов
4
Абрамов
4
Абрамов
19
Бадртдинов
6
Свежов
42
Кириллов
42
Кириллов
6
Свежов
11
Бабаев
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Бабаев
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
42
Даниил Ярусов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Алексей Смирнов
ВР
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе (Москва)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Роман Труханович (Барнаул)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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