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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 28 октября 2023
Енисей
28.10.2023, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
79'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - КАМАЗ
Замена
В. Кичин
️️️️
Н. Глушков
88'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
79'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Бардыбахин
73'
70'
Замена
А. Укомский
️️️️
Г. Борисенко
70'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Гюрджан
Замена
Д. Капустянский
️️️️
А. Канаплин
63'
Желтая карточка
Н. Глушков
55'
Желтая карточка
В. Стежко
43'
18'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Ю. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-3-1-2
23
Антипин
13
Бардыбахин
33
Феррейра
5
Стежко
33
Масловский
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
8
Канаплин
75
Окладников
4-1-2-3
31
Анисимов
5
Ратников
22
Гюрджан
17
Пальцев
13
Почивалин
21
Горелов
42
Кириллов
97
Таликин
78
Куль
33
Фартуна
90
Борисенко
19
Глушков
2
Кичин
2
Кичин
19
Глушков
13
Бардыбахин
13
Марков
13
Марков
13
Бардыбахин
8
Канаплин
70
Капустянский
70
Капустянский
8
Канаплин
42
Кириллов
10
Защепкин
10
Защепкин
42
Кириллов
22
Гюрджан
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
22
Гюрджан
90
Борисенко
11
Укомский
11
Укомский
90
Борисенко
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Дмитрий Голов (Омск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
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