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«СКА-Хабаровск» – «Велес»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 8:52
СКА-Хабаровск - Велес
15 авг. 2026, суббота 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Велеса»
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Матч 6-го тура Первой лиги между хабаровским СКА и московским «Велесом» пройдет 15 августа в Хабаровске на стадионе имени В. И. Ленина. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – пять поражений подряд при катастрофической атаке (0,40 гола за игру) и ненадежной защите (2,20 пропущенных), тогда как гости, напротив, набрали хороший ход и не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Однако в домашних встречах с «Велесом» СКА традиционно выглядит уверенно, не проигрывая в пяти из шести последних матчей на своем поле. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь и воспользуются кризисом соперника?

Кто победит в матче

В пользу «СКА-Хабаровск» говорит их успешная домашняя статистика встреч с «Велесом». В рамках Первой лиги и товарищеских матчей хабаровчане не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника на своем поле, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, СКА играет на своем стадионе, где поддержка болельщиков может стать дополнительным фактором. Однако текущая форма команды вызывает катастрофические опасения: пять поражений подряд, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола и пропускают 2,20 гола. В последнем туре «СКА-Хабаровск» уступил «Спартаку Кострома» (1-3), а до этого проиграл «Уралу» (0-3), что говорит о полной неспособности команды конкурировать даже в домашних матчах.

«Велес» подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а ее атака стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,40 гола, а также забивает в шести последних матчах подряд. В последнем туре «Велес» обыграл «Ленинградец» (2-1), а до этого взял верх над «Ротором» (2-1). Кроме того, гости имеют преимущество в очных встречах: «Велес» забивает в четырех последних матчах против СКА. Защита москвичей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола и пропускают в трех последних матчах, что дает хозяевам шанс забить, но при этом атака «Велеса» должна реализовать моменты против слабой обороны соперника.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Велеса». При всех исторических успехах СКА на домашнем стадионе его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Велес» находится на подъеме, стабильно забивает и демонстрирует уверенную игру, что делает его явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе СКА имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Велеса» в Хабаровске. Однако текущая форма команд разительно отличается: СКА проиграл пять последних матчей, а «Велес» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, а также отличную форму гостей, «Велес» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 2 (29%)
13
Забитых мячей
4
1.86
В среднем за матч
0.57
6:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
23.10.2022
Велес
Самая крупная ничья
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
20.03.2021
Велес
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
15.08.2026
Велес
Россия. Первая лига, 31 тур
Велес
1 : 0
13.05.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
23.10.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 31 тур
Велес
1 : 2
06.04.2022
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
25.09.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
20.03.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 11 тур
Велес
1 : 0
23.09.2020
СКА-Хабаровск
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
50
Степан Глотов
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
5
Эльдар Блиев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
11
K. Korolkov
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Велес
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Ботнарь
91
Носков
17
Фомин
37
Чирков
24
Горелишвили
5
Блиев
20
Школик
50
Глотов
7
Моцпан
91
Вшивков
10
Алиев
3-5-2
76
Купцов
80
Рыбалко
3
Волков
17
Котов
97
Шубин
8
Тарасенко
87
11
22
Завезен
77
Смирнов
90
Галкин
24
Горелишвили
84
Гребенкин
84
Гребенкин
24
Горелишвили
5
Блиев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
5
Блиев
10
Алиев
77
Корян
77
Корян
10
Алиев
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
87
88
Садов
88
Садов
87
22
Завезен
6
6
22
Завезен
97
Шубин
9
Гираев
9
Гираев
97
Шубин
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Велес
1
Михаил Штепа
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса». Гости находятся в отличной форме (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), стабильно забивают (шесть матчей подряд с голами) и играют против соперника, который переживает глубочайший кризис (пять поражений подряд, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество СКА в домашних встречах с «Велесом» вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Велес» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Хабаровске. Ставка: победа «Велеса» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Велесом» состоится 15 августа 2026 года в Хабаровске и начнется в 08-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«СКА-Хабаровск» – «Велес»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

2.60
Победа «Велеса»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Велес СКА-Хабаровск
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