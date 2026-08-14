Матч 6-го тура Первой лиги между хабаровским СКА и московским «Велесом» пройдет 15 августа в Хабаровске на стадионе имени В. И. Ленина. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – пять поражений подряд при катастрофической атаке (0,40 гола за игру) и ненадежной защите (2,20 пропущенных), тогда как гости, напротив, набрали хороший ход и не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Однако в домашних встречах с «Велесом» СКА традиционно выглядит уверенно, не проигрывая в пяти из шести последних матчей на своем поле. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь и воспользуются кризисом соперника?

Кто победит в матче

В пользу «СКА-Хабаровск» говорит их успешная домашняя статистика встреч с «Велесом». В рамках Первой лиги и товарищеских матчей хабаровчане не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника на своем поле, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, СКА играет на своем стадионе, где поддержка болельщиков может стать дополнительным фактором. Однако текущая форма команды вызывает катастрофические опасения: пять поражений подряд, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола и пропускают 2,20 гола. В последнем туре «СКА-Хабаровск» уступил «Спартаку Кострома» (1-3), а до этого проиграл «Уралу» (0-3), что говорит о полной неспособности команды конкурировать даже в домашних матчах.

«Велес» подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а ее атака стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,40 гола, а также забивает в шести последних матчах подряд. В последнем туре «Велес» обыграл «Ленинградец» (2-1), а до этого взял верх над «Ротором» (2-1). Кроме того, гости имеют преимущество в очных встречах: «Велес» забивает в четырех последних матчах против СКА. Защита москвичей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола и пропускают в трех последних матчах, что дает хозяевам шанс забить, но при этом атака «Велеса» должна реализовать моменты против слабой обороны соперника.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Велеса». При всех исторических успехах СКА на домашнем стадионе его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Велес» находится на подъеме, стабильно забивает и демонстрирует уверенную игру, что делает его явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе СКА имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Велеса» в Хабаровске. Однако текущая форма команд разительно отличается: СКА проиграл пять последних матчей, а «Велес» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, а также отличную форму гостей, «Велес» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса». Гости находятся в отличной форме (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), стабильно забивают (шесть матчей подряд с голами) и играют против соперника, который переживает глубочайший кризис (пять поражений подряд, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество СКА в домашних встречах с «Велесом» вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Велес» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Хабаровске. Ставка: победа «Велеса» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Велесом» состоится 15 августа 2026 года в Хабаровске и начнется в 08-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.