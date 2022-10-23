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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Велес
СКА-Хабаровск - Велес: обзор матча 23 октября 2022
СКА-Хабаровск
23.10.2022, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 15 тур
6 : 0
Завершен
Велес
22'
М. Мусалов
32'
И. Петров (П)
50'
И. Петров (П)
58'
С. Алиев
78'
Т. Жамалетдинов
82'
Я. Шарль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Велес
ГОЛ! 6:0!
Я. Шарль
82'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Т. Жамалетдинов
81'
ГОЛ! 5:0!
Т. Жамалетдинов
78'
Желтая карточка
А. Натхо
74'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
Д. Стародуб
71'
Замена
М. Адили
️️️️
Д. Фомин
71'
69'
Замена
Д. Ежков
️️️️
И. Логуа
69'
Замена
Д. Мотовичев
️️️️
В. Кабахидзе
63'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Х. Бадоев
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Алиев
62'
Замена
А. Натхо
️️️️
Н. Мирошниченко
62'
ГОЛ! 4:0!
С. Алиев
58'
55'
Замена
П. Баранов
️️️️
В. Киселев
54'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
К. Кертанов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Петров
50'
49'
Красная карточка
М. Бокоев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Петров
32'
30'
Желтая карточка
К. Кертанов
ГОЛ! 1:0!
М. Мусалов
22'
20'
Желтая карточка
Х. Бадоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
3-2-3-2
98
Имамов
17
Фомин
3
Иваньков
96
Рукас
5
Мусалов
11
Стародуб
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Петров
75
Жамалетдинов
9
Алиев
3-2-1-2-1
96
Кузнецов
79
Бадоев
2
Михайленко
19
Бокоев
7
Логуа
34
Макеев
18
Кабахидзе
18
Кертанов
88
Киселев
99
Саркисян
17
Фомин
85
Адили
85
Адили
17
Фомин
11
Стародуб
15
Сосранов
15
Сосранов
11
Стародуб
18
Мирошниченко
20
Натхо
20
Натхо
18
Мирошниченко
9
Алиев
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Алиев
75
Жамалетдинов
29
Шарль
29
Шарль
75
Жамалетдинов
18
Кертанов
35
Прищепа
35
Прищепа
18
Кертанов
79
Бадоев
95
Бацуев
95
Бацуев
79
Бадоев
88
Киселев
4
Баранов
4
Баранов
88
Киселев
18
Кабахидзе
93
Мотовичев
93
Мотовичев
18
Кабахидзе
7
Логуа
10
Ежков
10
Ежков
7
Логуа
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Велес
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Велес
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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