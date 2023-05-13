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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - СКА-Хабаровск
Велес - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 мая 2023
Велес
13.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
29'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - СКА-Хабаровск
Замена
И. Котельников
️️️️
Д. Дибиргаджиев
90'
+5
86'
Желтая карточка
Р. Сосранов
Замена
Х. Бадоев
️️️️
О. Смирнов
85'
Желтая карточка
В. Почивалин
84'
Замена
Е. Песиков
️️️️
К. Кертанов
84'
76'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
С. Алиев
75'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
Д. Фомин
Замена
Г. Саркисян
️️️️
А. Бацуев
62'
46'
Замена
Я. Шарль
️️️️
М. Гащенков
46'
Замена
Д. Янов
️️️️
Д. Стародуб
44'
Желтая карточка
Д. Фомин
38'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
А. Иваньков
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Косаревский
13
Почивалин
2
Михайленко
63
Никитенков
40
Безчаснюк
17
Абдуллахи
95
Бацуев
18
Кабахидзе
18
Кертанов
77
Смирнов
9
Дибиргаджиев
4-1-4-1
98
Имамов
11
Стародуб
17
Фомин
3
Иваньков
5
Мусалов
17
Анисимов
18
Мирошниченко
10
Петров
40
Бавин
77
Гащенков
9
Алиев
95
Бацуев
99
Саркисян
99
Саркисян
95
Бацуев
77
Смирнов
79
Бадоев
79
Бадоев
77
Смирнов
18
Кертанов
9
Песиков
9
Песиков
18
Кертанов
9
Дибиргаджиев
17
Котельников
17
Котельников
9
Дибиргаджиев
3
Иваньков
11
Левицкий
11
Левицкий
3
Иваньков
11
Стародуб
13
Янов
13
Янов
11
Стародуб
77
Гащенков
29
Шарль
29
Шарль
77
Гащенков
17
Фомин
15
Сосранов
15
Сосранов
17
Фомин
9
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
9
Алиев
Остались в запасе
Велес
СКА-Хабаровск
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
13
Даниил Григорьев
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Велес - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Авангард
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