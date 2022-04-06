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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - СКА-Хабаровск
Велес - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 апреля 2022
Велес
06.04.2022, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
85'
В. Кабахидзе
45'
Р. Мануйлов
88'
М. Гащенков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - СКА-Хабаровск
90'
+1
Замена
️️️️
Г. Гонгадзе
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Гащенков
Красная карточка
А. Кахидзе
87'
ГОЛ! 1:1!
В. Кабахидзе
85'
Красная карточка
Ф. Стаменкович
82'
Замена
Т. Джикия
️️️️
А. Коротков
77'
68'
Замена
️️️️
Д. Караев
68'
Замена
️️️️
М. Мартусевич
Желтая карточка
А. Кахидзе
66'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мануйлов
Желтая карточка
А. Галоян
19'
16'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Велес
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
3-3-1-2-1
96
Кузнецов
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
35
Прищепа
8
Майга
34
Макеев
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
99
Саркисян
3-3-2-2
41
Самок
17
Фомин
71
Денисов
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
11
Левицкий
77
Гащенков
24
Мартусевич
10
Гонгадзе
10
Караев
24
Коротков
89
Джикия
89
Джикия
24
Коротков
Остались в запасе
Велес
СКА-Хабаровск
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Велес - СКА-Хабаровск
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Вячеслав Бочков (Сочи)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Авангард
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