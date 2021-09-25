Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Велес
СКА-Хабаровск - Велес: обзор матча 25 сентября 2021
СКА-Хабаровск
25.09.2021, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Велес
38'
Д. Караев (П)
58'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Велес
87'
Желтая карточка
Р. Мальцев
86'
Желтая карточка
А. Осипов
80'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
В. Кабахидзе
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Смирнов
73'
Желтая карточка
Д. Фомин
72'
71'
Желтая карточка
Н. Тарасов
Замена
М. Тихонов
️️️️
В. Кольцов
68'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Барков
68'
65'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
К. Кертанов
62'
Замена
А. Вульфов
️️️️
А. Кахидзе
Замена
М. Мартусевич
️️️️
И. Квеквескири
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Барков
58'
48'
Желтая карточка
К. Кертанов
Замена
Д. Литвин
️️️️
Эмерсон
46'
46'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Караев
38'
Желтая карточка
Г. Грачев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
4-3-3
1
Сугробов
96
Смирнов
51
Грачев
25
Эмерсон
17
Фомин
14
Андямов
8
Кольцов
33
Квеквескири
86
Барков
10
Караев
10
Алиев
4-2-1-2-1
13
Косаревский
34
Макеев
5
Стаменкович
24
Коротков
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
17
Лопатин
96
Смирнов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
96
Смирнов
86
Барков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
86
Барков
8
Кольцов
44
Тихонов
44
Тихонов
8
Кольцов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
24
Мартусевич
33
Квеквескири
25
Эмерсон
3
Литвин
3
Литвин
25
Эмерсон
34
Макеев
95
Бацуев
95
Бацуев
34
Макеев
24
Кахидзе
96
Вульфов
96
Вульфов
24
Кахидзе
18
Кертанов
2
Тарасов
2
Тарасов
18
Кертанов
18
Кабахидзе
96
Мальцев
96
Мальцев
18
Кабахидзе
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Велес
11
Александр Носов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
1
Дмитрий Хомич
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
10
Данила Ежков
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Александр Носов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
1
Дмитрий Хомич
ВР
Остались в запасе
10
Данила Ежков
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Велес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Велес
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+