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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - СКА-Хабаровск
Велес - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 сентября 2020
Велес
23.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
71'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - СКА-Хабаровск
86'
Замена
К. Большаков
️️️️
В. Никифоров
82'
Замена
А. Максименко
️️️️
Г. Труфанов
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
78'
77'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Д. Иванков
Замена
Б. Коваленко
️️️️
С. Гаракоев
73'
Замена
И. Стефанович
️️️️
С. Алиев
73'
72'
Замена
В. Горулев
️️️️
Е. Оанча
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
71'
Замена
А. Максименко
️️️️
К. Родионов
66'
Желтая карточка
С. Алиев
63'
Желтая карточка
А. Вакулич
57'
52'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
31'
Желтая карточка
Г. Труфанов
26'
Желтая карточка
Г. Грачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
32
Евгений Оанча
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
59
Никита Макаров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
6
Фищенко
24
Вакулич
33
Гаракоев
21
Галоян
9
Алиев
3-2-2-1-2
96
Обухов
51
Грачев
22
Труфанов
91
Суслов
27
Мануйлов
10
Никифоров
32
Оанча
7
Иванков
10
Гаджимурадов
10
Базелюк
11
Брагин
33
Гаракоев
52
Коваленко
52
Коваленко
33
Гаракоев
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
22
Родионов
9
Максименко
9
Максименко
22
Родионов
9
Алиев
23
Стефанович
23
Стефанович
9
Алиев
10
Никифоров
31
Большаков
31
Большаков
10
Никифоров
7
Иванков
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Иванков
22
Труфанов
96
Максименко
96
Максименко
22
Труфанов
32
Оанча
8
Горулев
8
Горулев
32
Оанча
Остались в запасе
Велес
СКА-Хабаровск
21
Алексей Баев
ЦФ
59
Никита Макаров
ЦП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
53
Василий Илик
ЛЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦФ
59
Никита Макаров
ЦП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Велес - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Авангард
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