30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся аутсайдеры турнира: «Заря Луганск» (14-е место, 6 очков) и «Нефтяник» (13-е место, 9 очков). Обе команды переживают глубокий кризис. «Заря» пропускает в 4 матчах подряд, «Нефтяник» проигрывает в 5 последних гостевых встречах. Учитывая слабую оборону обоих коллективов, но при этом их способность забивать (обе забили в 3 последних матчах), логично ждать обмена голами.

«Заря Луганск»

Луганчане замыкают турнирную таблицу. Команда забивает в 3 последних матчах, но также пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре уступили лидеру «Шахтеру» (1:2), до этого проиграли «Ростову-2» (1:2) и «Рубину Ялта» (0:3). В атаке выделяется Роман Романов (2 гола). Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено.

«Нефтяник»

Клуб из Избербаша после разгрома от «Победы» (0:7) находится в глубоком нокдауне. Нефтяник проигрывает в 5 последних гостевых матчах в рамках турнира. Оборона катастрофическая: за последние 5 игр пропущено 14 голов (в среднем 2.80 за матч). При этом атака приносит 1.00 гола за игру. Лучший бомбардир – Магомед Гамзатов (1 гол).

Факты о командах

«Заря Луганск»

14-е место, 6 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Роман Романов (2 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

За 5 игр забила 5 голов, пропустила 9

«Нефтяник»

13-е место, 9 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Магомед Гамзатов (1 гол)

Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 2.80 пропущено

Проигрывает в 5 последних гостевых матчах

За 5 игр забил 5 голов, пропустил 14

Прогноз на матч «Заря Луганск» – «Нефтяник»

Встреча двух худших команд лиги с ужасной обороной. «Заря» дома обязана брать очки с таким соперником, но еe защита далека от идеала. «Нефтяник» после 0:7 полностью разбалансирован, но при этом умудряется забивать в среднем гол за матч. Учитывая, что обе команды пропускают в сериях (4 и 5 матчей соответственно), а забивать умеют, ставка на «обе забьют» выглядит надeжнее, чем на исход.

Рекомендованные ставки