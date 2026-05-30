Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Нефтяник: обзор матча 30 мая 2026

Заря Луганск РФ
30.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Нефтяник
17' М. Захаров 37' S. Tsindrik 59' М. Захаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Нефтяник
Завершен
88'
Замена
Абдулла Зилпукаров ️️️️➡️️ Гаджи Курбанов
Замена
Владислав Саушкин ️️️️➡️️ Данил Скрыпников
85'
Замена
Спартак Гогниев ️️️️➡️️ Алексей Мулдаров
80'
Замена
Ян Балан ️️️️➡️️ Valentin Ushakov
79'
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Роман Романов
79'
78'
Замена
Саид Мирзабеков ️️️️➡️️ Загид Рагимов
Желтая карточка
Valentin Ushakov
76'
75'
Красная карточка
Магомеднур Исаев
66'
Желтая карточка
Ахмед Нурадинов
65'
Замена
Ахмед Нурадинов ️️️️➡️️ Асилдер Темирсултанов
65'
Замена
Шахбан Магомедов ️️️️➡️️ Магомед Гамзатов
ГОЛ! 3:0! Михаил Захаров
Пас отдал Роман Романов
59'
Желтая карточка
Никита Куканов
51'
49'
Желтая карточка
Загид Рагимов
Желтая карточка
Максим Агапов
49'
46'
Замена
Кагир Салихов ️️️️➡️️ Гусейн Караев
Замена
Иван Глущенко ️️️️➡️️ Сергей Демченко
46'
ГОЛ! 2:0! Sergey Tsindrik
Пас отдал Сергей Демченко
37'
ГОЛ! 1:0! Михаил Захаров
Пас отдал Сергей Демченко
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
4
Данил Скрыпников
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЛЗ
18
Сергей Демченко
ЛЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
8
Никита Куканов
ПЗ
15
Валерий Титаренко
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ЛП
7
Роман Романов
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Нефтяник
4
Магомеднур Исаев
ЛЗ
3
Али Акаев
ЛЗ
90
Загид Рагимов
ЛЗ
21
Гаирбег Манапов
ПЗ
5
Гаджи Курбанов
ПЗ
14
Назим Газимагомедов
ПЗ
17
Магомед Гамзатов
ЛП
17
Гусейн Караев
ЦП
7
Саид Керимов
ПП
9
Асилдер Темирсултанов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Заря Луганск РФ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
2
Спартак Гогниев
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
Нефтяник
11
Шахбан Магомедов
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
3-2-2-2
16
Микитюк
8
Куканов
4
Скрыпников
3
Мулдаров
18
Демченко
15
Титаренко
19
Tsindrik
7
Романов
11
Захаров
9
Ushakov
3-2-3-1
5
Курбанов
4
Исаев
3
Акаев
14
Газимагомедов
90
Рагимов
7
Керимов
17
Караев
17
Гамзатов
9
Темирсултанов
9
Ushakov
35
Балан
35
Балан
9
Ushakov
7
Романов
18
Шоларь
18
Шоларь
7
Романов
4
Скрыпников
5
Саушкин
5
Саушкин
4
Скрыпников
3
Мулдаров
2
Гогниев
2
Гогниев
3
Мулдаров
18
Демченко
17
Глущенко
17
Глущенко
18
Демченко
17
Гамзатов
11
Магомедов
11
Магомедов
17
Гамзатов
5
Курбанов
2
Зилпукаров
2
Зилпукаров
5
Курбанов
17
Караев
6
Салихов
6
Салихов
17
Караев
90
Рагимов
8
Мирзабеков
8
Мирзабеков
90
Рагимов
9
Темирсултанов
19
Нурадинов
19
Нурадинов
9
Темирсултанов
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Нефтяник
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Остались в запасе
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Остались в запасе
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Статистика матча Заря Луганск РФ - Нефтяник
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
9
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
5
Информация о матче
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Нефтяник
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+