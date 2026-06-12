13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Заря Луганск» и «Ангушт».
«Заря Луганск»
Луганский клуб располагается на 13-м месте (9 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в пяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона действует менее надeжно: 1.60 пропущенных в среднем, причeм «Заря» пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре последовало поражение от «Динамо-2 Махачкала» (1:2). Хозяева будут стремиться прервать серию неудач.
«Ангушт»
Назрановский клуб занимает 11-е место (13 очков). Команда находится в кризисной форме: три поражения подряд, пропускает в трeх последних матчах. Атака практически не работает – всего 0.20 гола в среднем за пять игр (один гол в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 2.00 в среднем. В прошлом туре «Ангушт» минимально уступил «Рубину» Ялта (0:1). Гости выглядят крайне неубедительно.
Факты о командах
«Заря Луганск»
- 13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Михаил Захаров (5)
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.60 пропущено
- Забивают в 5 последних матчах
- Пропускают в 5 из 7 матчей
«Ангушт»
- 11-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Ахяд Гарисултанов (2)
- За 5 матчей: 0.20 забито, 2.00 пропущено
- 3 поражения подряд
- Пропускают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Заря Луганск» – «Ангушт»
«Заря Луганск» при всех проблемах в обороне стабильно забивает, тогда как «Ангушт» практически не отличается и много пропускает. Хозяева имеют хорошие шансы прервать свою серию поражений. Учитывая слабость атаки гостей и их оборонительные проблемы, «Заря» должна побеждать, а гол от «Ангушта» маловероятен.
Рекомендованные ставки
- Победа «Зари Луганск» – коэффициент 1.75
- Тотал голов меньше 2.5