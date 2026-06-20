Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Астрахань - Севастополь: обзор матча 20 июня 2026

Астрахань
20.06.2026, суббота, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Севастополь
56' А. Карпов
37' В. Зубавленко 90' В. Гевлич
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Астрахань - Севастополь
Завершен
90'
Желтая карточка
Максим Исаев
Желтая карточка
Данила Золоторенко
90'
90'
ГОЛ! 1:2! Владислав Гевлич
Пас отдал Редван Османов
88'
Замена
Максим Исаев ️️️️➡️️ Серафим Абзалилов
85'
Замена
Владислав Гевлич ️️️️➡️️ Вадим Зубавленко
Замена
Данил Сизов ️️️️➡️️ Марк Полушин
79'
Желтая карточка
Булат Мусаев
72'
Замена
Ги Бертин Фосто Дзеком ️️️️➡️️ Павел Соломатин
67'
66'
Замена
Дмитрий Ливанов ️️️️➡️️ Бекхан Алиев
66'
Замена
Станислав Рубан ️️️️➡️️ Артем Степанович
Желтая карточка
Фёдор Галочкин
64'
ГОЛ! 1:1! Артур Карпов
Пас отдал Данила Золоторенко
56'
51'
Желтая карточка
Редван Османов
Замена
Артур Карпов ️️️️➡️️ Александр Болонин
46'
Замена
Максим Малыш ️️️️➡️️ Дмитрий Шилов
46'
Желтая карточка
Дмитрий Владимиров
45'
37'
ГОЛ! 0:1! Вадим Зубавленко
Желтая карточка
Данила Прокопьев
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
26
Валентин Гришин
ВР
18
Дмитрий Владимиров
ЛЗ
23
Елисей Кривохижин
ЛЗ
68
Данила Прокопьев
ПЗ
6
Булат Мусаев
ПЗ
20
Дмитрий Шилов
ЛП
11
Александр Болонин
ЛП
25
Фёдор Галочкин
ЦП
9
Данила Золоторенко
ПП
7
Марк Полушин
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Севастополь
91
Максим Вертиев
ВР
7
Виталий Мироненко
ЛЗ
5
Серафим Абзалилов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЛЗ
37
Лев Потапов
ПЗ
88
Юрий Максимов
ПЗ
25
Зеки Алиев
ПЗ
77
Бекхан Алиев
ЛП
8
Артем Степанович
ЦП
21
Вадим Зубавленко
ПП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Астрахань
15
Данил Сизов
ЦЗ
21
Дмитрий Горяев
ЦЗ
19
Ги Бертин Фосто Дзеком
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
77
Артур Карпов
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
17
Максим Малыш
ЦЗ
Севастополь
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
11
Владислав Гевлич
ЦЗ
52
Максим Исаев
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
9
Станислав Рубан
ЦЗ
4-5-1
26
Гришин
23
Кривохижин
68
Прокопьев
18
Владимиров
6
Мусаев
11
Болонин
9
Золоторенко
20
Шилов
25
Галочкин
7
Полушин
31
Соломатин
3-2-3-1
91
Вертиев
88
Максимов
7
Мироненко
5
Абзалилов
25
Алиев
40
Шахтиев
21
Зубавленко
8
Степанович
77
Алиев
8
Османов
7
Полушин
15
Сизов
15
Сизов
7
Полушин
31
Соломатин
19
Фосто Дзеком
19
Фосто Дзеком
31
Соломатин
11
Болонин
77
Карпов
77
Карпов
11
Болонин
20
Шилов
17
Малыш
17
Малыш
20
Шилов
21
Зубавленко
11
Гевлич
11
Гевлич
21
Зубавленко
5
Абзалилов
52
Исаев
52
Исаев
5
Абзалилов
77
Алиев
10
Ливанов
10
Ливанов
77
Алиев
8
Степанович
9
Рубан
9
Рубан
8
Степанович
Остались в запасе
Астрахань
Севастополь
21
Дмитрий Горяев
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Остались в запасе
21
Дмитрий Горяев
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
10
Семен Радостев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
52
Ренат Маломусов
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
Остались в запасе
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Статистика матча Астрахань - Севастополь
5
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
9
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
Новости команд
Все
Астрахань
Севастополь
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
2025.09.24 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
2025.09.23 08:52
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Астрахань
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+