13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «ПСК» и «Астрахань».

«ПСК»

Динской клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (17 очков после 11 туров). Команда нестабильна: в последних пяти матчах забито шесть голов (1.20 в среднем), пропущено десять (2.00 в среднем). Оборона выглядит уязвимой – клуб пропускает в пяти из семи последних встреч. В прошлом туре «ПСК» потерпел разгромное поражение от «Дружбы» (0:4). Хозяева будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Астрахань»

Астраханский клуб располагается на 12-й строчке (12 очков). Команда демонстрирует более результативную игру в атаке: за последние пять матчей забито девять голов (1.80 в среднем). Оборона также не отличается надeжностью – пропущено семь голов (1.40 в среднем). В прошлом туре «Астрахань» уступила лидеру «Шахтеру» Донецк (0:3). Гости постараются взять очки в выездном матче.

Факты о командах

«ПСК»

8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Данила Козенов (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 5 из 7 матчей

«Астрахань»

12-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Ги Бертин Фосто Дзеком (4)

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Прогноз на матч «ПСК» – «Астрахань»

Обе команды испытывают проблемы в обороне и регулярно пропускают. При этом астраханцы демонстрируют более высокую результативность, а хозяева после крупного поражения постараются реабилитироваться. Матч может получиться открытым, и голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки