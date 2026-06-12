13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «ПСК» и «Астрахань».
«ПСК»
Динской клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (17 очков после 11 туров). Команда нестабильна: в последних пяти матчах забито шесть голов (1.20 в среднем), пропущено десять (2.00 в среднем). Оборона выглядит уязвимой – клуб пропускает в пяти из семи последних встреч. В прошлом туре «ПСК» потерпел разгромное поражение от «Дружбы» (0:4). Хозяева будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.
«Астрахань»
Астраханский клуб располагается на 12-й строчке (12 очков). Команда демонстрирует более результативную игру в атаке: за последние пять матчей забито девять голов (1.80 в среднем). Оборона также не отличается надeжностью – пропущено семь голов (1.40 в среднем). В прошлом туре «Астрахань» уступила лидеру «Шахтеру» Донецк (0:3). Гости постараются взять очки в выездном матче.
Факты о командах
«ПСК»
- 8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Данила Козенов (3)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
- Пропускают в 5 из 7 матчей
«Астрахань»
- 12-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Ги Бертин Фосто Дзеком (4)
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
Прогноз на матч «ПСК» – «Астрахань»
Обе команды испытывают проблемы в обороне и регулярно пропускают. При этом астраханцы демонстрируют более высокую результативность, а хозяева после крупного поражения постараются реабилитироваться. Матч может получиться открытым, и голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Обе забьют – да