Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы

Вчера, 23:31
1

«Черноморец» выбил «Астрахань» из Пути регионов FONBET Кубка России, победив на выезде со счетом 2:0.

Лучшим игроком матча стал вратарь новороссийской команды Михаил Штепа.

Астраханцы вручили ему связку воблы.

– Лучшему игроку матча вручили связку сушеной воблы. Оригинально?

– Оригинально! Каждая команда с изюминкой. «Уфа», к примеру, в раздевалке гостей оставляет чак‑чак, «Астрахань» такую фишку сделала.

Думаю, вобла была шуточным подарком, но быть в Астрахани и не привезти рыбку – плохо (смеется). Ребята с хорошим настроением возвращаются домой.

– Пару ящиков пива к рыбке выдали?

– Нет, ребята у нас молодые, тренер [Вадим Евсеев] серьезный, поэтому без пива. Все согласно спортивному режиму, – рассказал генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Черноморец Астрахань
Комментарии (1)
fakeid
1758748021
видел, что на озоне продают астраханскую воблу. ценник - космос, идите н.а.х.е.р)
Ответить
