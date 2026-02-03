Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены

Никулинский районный суд Москвы встал на сторону вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между ним и его бывшей женой Анастасией.
Суд удовлетворил все требования футболиста.
Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее голкипер просил суд признать за девушкой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллиона рублей.
Анастасия, в свою очередь, требовала разделить ещe одну машину Сафонова и взыскать с него половину тех денег, которые Матвей заработал уже после их расставания.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 6 матчей, пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Он выступает за клуб из Парижа с лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza