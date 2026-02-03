Введите ваш ник на сайте
Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены

Вчера, 16:08
8

Никулинский районный суд Москвы встал на сторону вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между ним и его бывшей женой Анастасией.

Суд удовлетворил все требования футболиста.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее голкипер просил суд признать за девушкой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллиона рублей.

Анастасия, в свою очередь, требовала разделить ещe одну машину Сафонова и взыскать с него половину тех денег, которые Матвей заработал уже после их расставания.

  • 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 6 матчей, пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Он выступает за клуб из Парижа с лета 2024 года.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770125233
Какие же бабы просто в край о.к.у.е.в. )))
Ответить
рылы
1770127274
шлю позорная. схерали он должен отдавать половину денег за одного ребёнка?
Ответить
Бромантан
1770127693
Семейное законодательство давно пора пересмотреть...
Ответить
Император 1
1770127827
Правильно
Ответить
Чугунный скороход
1770130702
Как пиявка присосалась... Берегов уже не видит,шкура
Ответить
АлексМак
1770133128
всё не уймётся, присоска
Ответить
Александр-Балашов-google
1770135252
Сейчас у баб одно бабло в голове.
Ответить
DoctorWatson
1770151409
туда посудомойку
Ответить
