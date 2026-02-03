Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены

Никулинский районный суд Москвы встал на сторону вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между ним и его бывшей женой Анастасией.

Суд удовлетворил все требования футболиста.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее голкипер просил суд признать за девушкой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллиона рублей.

Анастасия, в свою очередь, требовала разделить ещe одну машину Сафонова и взыскать с него половину тех денег, которые Матвей заработал уже после их расставания.