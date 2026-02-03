Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»

Вчера, 15:59
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не участвовал в сегодняшней тренировке команды.

В ней были задействованы футболисты, которые пропустили гостевой матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0).

Роналду не сыграл в этой встрече, однако на тренировке не появился.

Ранее стало известно, что португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилялем». Он считает, что фонд препятствует трансферам его клуба с целью помешать команде бороться за чемпионство.

Сообщалось, что 40-летний форвард летом может перейти в команду из Европы или в клуб из МЛС.

  • В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его текущего контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2
Забастовка Роналду задерживает три трансфера 1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба 2
Источник: страница Абдулазиза Аль-Осейми в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1770124531
Кристина приборзела неслабо так!...(
Ответить
Император 1
1770130124
Хорош уже
Ответить
Главные новости
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
01:01
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
00:59
Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков
00:36
1
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
00:12
ФотоСмолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
Вчера, 23:56
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
Вчера, 23:05
4
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией
Вчера, 22:55
1
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
Вчера, 22:47
Все новости
Все новости
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
Вчера, 20:46
2
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
Вчера, 15:59
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
Вчера, 15:16
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
Вчера, 11:58
2
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
Вчера, 00:05
4
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
2 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата
2 февраля
1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба
2 февраля
2
Роналду блокирует трансфер Бензема
2 февраля
3
Роналду закатил бунт в «Аль-Насре»
2 февраля
7
Известен новый клуб Бензема
1 февраля
3
Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги
31 января
Роналду опустили в списке бомбардиров саудовской лиги
31 января
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
31 января
1
961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»
30 января
Роналду потерял лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии
28 января
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»: подробности
28 января
Карасев поделился, о чем говорил с Малкомом в Саудовской Аравии
28 января
В Саудовской Аравии рассчитывают купить Дембеле
28 января
1
Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»
27 января
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
27 января
2
«Аль-Наср» выиграл третий матч подряд, Роналду не забил
26 января
Только у двух игроков в истории футбола больше матчей в карьере, чем у Роналду
24 января
В Саудовской Аравии выбрали 50 звезд европейского футбола для потенциальных трансферов
23 января
2
Раскрыта конкретная дата окончания карьеры Роналду
23 января
7
960-й гол Роналду принес «Аль-Насру» победу
21 января
1
ФотоРоналду толкнул в голову лежащего вратаря
18 января
12
«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд
17 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 