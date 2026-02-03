Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не участвовал в сегодняшней тренировке команды.

В ней были задействованы футболисты, которые пропустили гостевой матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0).

Роналду не сыграл в этой встрече, однако на тренировке не появился.

Ранее стало известно, что португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилялем». Он считает, что фонд препятствует трансферам его клуба с целью помешать команде бороться за чемпионство.

Сообщалось, что 40-летний форвард летом может перейти в команду из Европы или в клуб из МЛС.