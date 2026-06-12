13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Севастополь» и «Победа».

«Севастополь»

Севастопольский клуб занимает второе место в турнирной таблице (24 очка после 11 туров). Команда демонстрирует образцовую игру в обороне: три последних матча без пропущенных голов, а в среднем за пять игр пропускает всего 0.60. Атака действует скромнее – 1.00 гола за игру (пять голов в пяти встречах). В прошлом туре «Севастополь» на выезде обыграл «Нарт» (1:0). Домашняя статистика впечатляет: команда не проигрывает в десяти последних матчах на своeм поле. История личных встреч с «Победой» также на стороне хозяев: шесть последних очных матчей без поражений.

«Победа»

Хасавюртовская «Победа» располагается на седьмой строчке. Команда отличается яркой атакующей игрой: в шести последних матчах неизменно забивает, а средняя результативность за пять игр составляет 3.60 гола (18 голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 0.80 в среднем. В прошлом туре «Победа» разгромила «Чайку-2» (4:0). Однако в гостях клуб выступает менее уверенно, а против «Севастополя» исторически не может добиться победы.

Факты о командах

«Севастополь»

2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Дмитрий Иванов (3)

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено

3 последних матча без пропущенных

10 домашних матчей без поражений

«Победа»

7-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Ислам Вагабов (5)

За 5 матчей: 3.60 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Севастополь» – «Победа»

Встречаются команда с надeжной обороной и домашней стабильностью («Севастополь») и коллектив с мощной атакой («Победа»). Хозяева имеют психологическое преимущество за счeт истории личных встреч. Гости способны забить, но вряд ли сумеют пробить организованную оборону севастопольцев на их поле. Матч, скорее всего, будет осторожным, и голов ожидается немного.

Рекомендованные ставки